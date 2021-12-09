В Кировской области возбудили дело о реабилитации нацизма

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Суд в Кировской области возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма за размещение фотографии Адольфа Гитлера в трансляции акции «Бессмертный полк».
В Кировской области возбудили дело о реабилитации нацизма
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное отделение ФСБ России.

Молодой человек был ранее судим за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Задержанный принёс извинения ветеранам Великой Отечественной войны.

В августе направившего заявку на размещение фото главы Министерства пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса на сайте акции «Бессмертный полк онлайн» жителя Владивостока оштрафовали на 50 тыс. рублей.

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