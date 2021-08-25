За фото Геббельса на «Бессмертном полку» россиянина оштрафовали на 50 тысяч рублей
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- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Суд признал мужчину виновным в преступлении в соответствии с ч. 3 ст. 354.1 УК России («Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершённое публично»).
Воронежский суд ранее обязал местного жителя выплатить штраф в размере 90 тыс. рублей за размещение фотографии Адольфа Гитлера на сайте движения «Бессмертный полк России».