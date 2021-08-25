За фото Геббельса на «Бессмертном полку» россиянина оштрафовали на 50 тысяч рублей

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Направившего заявку на размещение фото главы Министерства пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса на сайте акции «Бессмертный полк онлайн» жителя Владивостока оштрафовали на 50 тыс. рублей.
За фото Геббельса на «Бессмертном полку» россиянина оштрафовали на 50 тысяч рублей
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Суд признал мужчину виновным в преступлении в соответствии с ч. 3 ст. 354.1 УК России («Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершённое публично»).

Воронежский суд ранее обязал местного жителя выплатить штраф в размере 90 тыс. рублей за размещение фотографии Адольфа Гитлера на сайте движения «Бессмертный полк России».

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