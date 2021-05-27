В Воронеже суд приговорил мужчину к штрафу за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

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В Воронеже суд обязал местного жителя выплатить штраф в размере 90 тыс. рублей за размещение фотографии Адольфа Гитлера на сайте движения «Бессмертный полк России».
В Воронеже суд приговорил мужчину к штрафу за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
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Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

«Собранные Главным следственным управлением СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Александру Хорошильцеву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК («Реабилитация нацизма»)», — сказали в ведомстве.

Как ранее сообщало издание «ПолитЭксперт», жителя Симферополя задержали за призывы к терроризму, которые он публиковал в интернете.

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