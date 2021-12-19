Суд дал условный срок пытавшемуся разместить фото Геббельса на сайте «Бессмертного полка»
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- РИА Новости
«Суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года со штрафом в размере 200 тыс. рублей», — указывает региональная прокуратура.
Также Сахаров два года не будет иметь «права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях».
9 декабря суд в Кировской области возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма за размещение фотографии Адольфа Гитлера в трансляции акции «Бессмертный полк».