Суд дал условный срок пытавшемуся разместить фото Геббельса на сайте «Бессмертного полка»

Томский областной суд приговорил жителя Томска Сергея Сахарова к двум годам лишения свободы условно и к штрафу в размере 200 тыс. рублей

«Суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года со штрафом в размере 200 тыс. рублей», — указывает региональная прокуратура.

Также Сахаров два года не будет иметь «права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях».

9 декабря суд в Кировской области возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма за размещение фотографии Адольфа Гитлера в трансляции акции «Бессмертный полк».