В столице назвали первых обладателей статусов «московская медсестра» и «московский медбрат»

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В столице назвали первых обладателей статусов «московская медицинская сестра» и «московский медицинский брат». Все этапы состязаний успешно прошли 20 специалистов.
В столице назвали первых обладателей статусов «московская медсестра» и «московский медбрат»
  • © Пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Это звание, которое подтверждает высокий профессиональный уровень, обладание очень хорошим базовым объёмом знаний и необходимыми навыками. Мы действительно очень гордимся, что они работают в системе московского здравоохранения, и очень хотим, чтобы так продолжалось, поэтому одновременно со статусом предполагается ежемесячная выплата в размере 7,5 тыс. рублей», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что набор кандидатов начался в августе 2021 года. В рамках проекта у участников оценивали теоретические знания, практические навыки, а также решение ситуационных задач и портфолио.

Ранее ОТР сообщало, что в Екатеринбурге прошла церемония награждения военных медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

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