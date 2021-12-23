В столице назвали первых обладателей статусов «московская медсестра» и «московский медбрат»

В столице назвали первых обладателей статусов «московская медицинская сестра» и «московский медицинский брат». Все этапы состязаний успешно прошли 20 специалистов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Это звание, которое подтверждает высокий профессиональный уровень, обладание очень хорошим базовым объёмом знаний и необходимыми навыками. Мы действительно очень гордимся, что они работают в системе московского здравоохранения, и очень хотим, чтобы так продолжалось, поэтому одновременно со статусом предполагается ежемесячная выплата в размере 7,5 тыс. рублей», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что набор кандидатов начался в августе 2021 года. В рамках проекта у участников оценивали теоретические знания, практические навыки, а также решение ситуационных задач и портфолио.

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