В Ставропольском крае приостановили действие системы QR-кодов для общественных мест

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о приостановке до 20 января действия системы QR-кодов для посещения общественных мест.
В Ставропольском крае приостановили действие системы QR-кодов для общественных мест
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в своём Instagram.

«Мы проанализировали ситуацию. Эпидобстановка позволяет принять компромиссное решение. Действие системы QR-кодов при посещении общественных мест — кинотеатров, кафе и ресторанов и других точек сервисного обслуживания — на территории края приостанавливается с 24 декабря 2021 года до 20 января 2022 года», — написал Владимиров.

Он также добавил, что загруженность COVID-госпиталей также уменьшается и достигла уровня весны нынешнего года.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указ, который отменяет систему QR-кодов в торговых центрах региона до 20 января.

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