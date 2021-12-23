В Тульской области временно отменили систему QR-кодов в кафе и ресторанах
- РИА Новости
Об этом сообщает правительство региона.
Данное решение было принято с учётом предложений главного санитарного врача области.
«До 9 января приостановлено требование о наличии QR-кода или ПЦР-теста при посещении кафе и ресторанов», — говорится в заявлении.
Также уточняется, что отменяется требование предъявлять QR-коды о вакцинации или перенесённой коронавирусной инфекции при посещении фитнес-центров, бассейнов и других объектов для занятий спортом.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указ, который отменяет систему QR-кодов в торговых центрах региона до 20 января.