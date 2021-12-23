В Кирове рассказали о порядке проведения новогодних мероприятий

Короткая ссылка
В Кирове рассказали о порядке проведения праздничных мероприятий «Новый год — 2022». Из постановления городской администрации следует, что все события запланированы в формате онлайн.
В Кирове рассказали о порядке проведения новогодних мероприятий
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

Такое решение принято в связи с введением на территории Кировской области ограничительных мер.

В частности, запланированы викторины, квесты, мастер-классы. Их организуют в городских библиотеках и центрах местной активности.

Много мероприятий состоится в онлайн-формате и в Перми, передаёт kp.ru.

«Новогодняя ночь пройдёт в онлайн-режиме на телеканале ВЕТТА. Это позволит избежать массового скопления людей в центре города в праздники», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Ранее в Подмосковье рассказали о культурных мероприятиях в период новогодних праздников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить