В Кирове рассказали о порядке проведения новогодних мероприятий

В Кирове рассказали о порядке проведения праздничных мероприятий «Новый год — 2022». Из постановления городской администрации следует, что все события запланированы в формате онлайн.

Об этом сообщает progorod43.

Такое решение принято в связи с введением на территории Кировской области ограничительных мер.

В частности, запланированы викторины, квесты, мастер-классы. Их организуют в городских библиотеках и центрах местной активности.

Много мероприятий состоится в онлайн-формате и в Перми, передаёт kp.ru.

«Новогодняя ночь пройдёт в онлайн-режиме на телеканале ВЕТТА. Это позволит избежать массового скопления людей в центре города в праздники», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Ранее в Подмосковье рассказали о культурных мероприятиях в период новогодних праздников.