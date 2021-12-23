В Кирове рассказали о порядке проведения новогодних мероприятий
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43.
Такое решение принято в связи с введением на территории Кировской области ограничительных мер.
В частности, запланированы викторины, квесты, мастер-классы. Их организуют в городских библиотеках и центрах местной активности.
Много мероприятий состоится в онлайн-формате и в Перми, передаёт kp.ru.
«Новогодняя ночь пройдёт в онлайн-режиме на телеканале ВЕТТА. Это позволит избежать массового скопления людей в центре города в праздники», — рассказали в пресс-службе мэрии.
Ранее в Подмосковье рассказали о культурных мероприятиях в период новогодних праздников.