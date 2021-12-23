В Подмосковье рассказали о культурных мероприятиях в период новогодних праздников

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Во время новогодних праздников в Московской области намерены провести около 2 тыс. культурных мероприятий. Предположительно, их посетят порядка 180 тыс. человек.
В Подмосковье рассказали о культурных мероприятиях в период новогодних праздников
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт областного правительства.

Все музеи и театры региона организуют новогодние представления, гуляния и мастер-классы, рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Самым популярным представлением в театрах Подмосковья традиционно будет спектакль «Щелкунчик». Он есть в афишах Московского Губернского театра, театра «Русский балет» и Московского областного театра юного зрителя», — уточнила Харламова.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.

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