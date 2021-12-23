В Подмосковье рассказали о культурных мероприятиях в период новогодних праздников
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт областного правительства.
Все музеи и театры региона организуют новогодние представления, гуляния и мастер-классы, рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова.
«Самым популярным представлением в театрах Подмосковья традиционно будет спектакль «Щелкунчик». Он есть в афишах Московского Губернского театра, театра «Русский балет» и Московского областного театра юного зрителя», — уточнила Харламова.
Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.