В Подмосковье рассказали о культурных мероприятиях в период новогодних праздников

Во время новогодних праздников в Московской области намерены провести около 2 тыс. культурных мероприятий. Предположительно, их посетят порядка 180 тыс. человек.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт областного правительства.

Все музеи и театры региона организуют новогодние представления, гуляния и мастер-классы, рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Самым популярным представлением в театрах Подмосковья традиционно будет спектакль «Щелкунчик». Он есть в афишах Московского Губернского театра, театра «Русский балет» и Московского областного театра юного зрителя», — уточнила Харламова.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.