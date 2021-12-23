Президент России Владимир Путин заявил о важности границ свободы творчества.

«Конечно, мы должны обеспечить свободу творчества, свободу вообще, потому что без свободы, вне всякого сомнения, нет движения вперёд... но нужно понимать, что вот эта свобода — она вступает в определённое противоречие с целями, ради которых мы выступаем, когда сталкивается со свободой другого человека», — заявил он.

Как отметил Путин, он не считает свободой творчества оскорбления в адрес религиозных символов и личностей.

«Ну вот оскорбления в адрес пророка Мухаммеда — это что такое? Свобода творчества? Я считаю, что нет. Это нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств, которые исповедуют ислам. И это вызывает к жизни другие, ещё более острые и экстремистские проявления», — отметил президент России.

Путин подчеркнул, что свобода должна проистекать из уважения ко всем.

Ранее Путин призвал соблюдать золотую середину в вопросе регулирования интернета.