Путин призвал соблюдать «золотую середину» в вопросе регулирования интернета
- Reuters
«Здесь нужно только одно — соблюсти золотую середину, как во многих других вещах. Не подавлять свободу выражения и распространения информации в том же интернете, но в то же время защищать общество от возможных негативных проявлений», — заявил Путин.
Он подчеркнул, что все действия в интернет-пространстве должны подчиняться общим правилам человеческого бытия, моральным и юридическим нормам.
RT ведёт трансляцию пресс-конференции.