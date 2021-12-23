Путин призвал соблюдать «золотую середину» в вопросе регулирования интернета

В сфере регулирования интернета стоит соблюдать золотую середину, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

«Здесь нужно только одно — соблюсти золотую середину, как во многих других вещах. Не подавлять свободу выражения и распространения информации в том же интернете, но в то же время защищать общество от возможных негативных проявлений», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что все действия в интернет-пространстве должны подчиняться общим правилам человеческого бытия, моральным и юридическим нормам.

RT ведёт трансляцию пресс-конференции.