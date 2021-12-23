Путин назвал общемировой проблему пыток в пенитенциарных учреждениях

Проблема пыток в учреждениях пенитенциарной системы является общемировой, а не только российской, заявил президент России Владимир Путин.

«К сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите на то, что происходит в соответствующих учреждениях в других странах, вы увидите, что там проблем не меньше. Это общемировая проблема», — сказал Путин в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос об отношении к пыткам в колониях и СИЗО.

Он добавил, что при расследовании пыток в системе ФСИН нужно использовать возможности правозащитных организаций.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект об ужесточении наказания для представителей власти за применение пыток. Поправки позволят привлекать к ответственности за пытки и сотрудников ФСИН.

Кроме того, авторы инициативы предлагают расширить само понятие «пытки» и отнести к ним запугивание с целью контроля над личностью.

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев поддержал законопроект об ужесточении ответственности за пытки.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что законопроект даёт новое определение пыткам.

RT ведёт трансляцию пресс-конференции.