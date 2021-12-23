Путин рассказал о работе ФСБ с двойной агентурой, докладывавшей о задачах спецслужб Запада

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ФСБ России работала с двойной агентурой, которая докладывала о задачах западных спецслужб, направленных на развал Российской Федерации, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин рассказал о работе ФСБ с двойной агентурой, докладывавшей о задачах спецслужб Запада
  • РИА Новости

Трансляцию пресс-конференции ведёт RT.

Как напомнил президент, на российских объектах ядерного оружейного комплекса «сидели» представители американских служб, «ходили туда на работу», а в правительстве России работали многочисленные советники, в том числе кадровые сотрудники ЦРУ.

«Ну, чего вам ещё больше-то надо было? Зачем надо было поддерживать террористов на Северном Кавказе и использовать явно террористические организации для попыток развала Российской Федерации? Ну, это же делали. И я, как бывший директор ФСБ, это знаю наверняка. Мы работали с двойной агентурой, они нам докладывали, какие задачи перед ними ставили западные спецслужбы. Но зачем это надо было делать? Наоборот, надо было относиться к России как к возможному союзнику, укреплять его. Нет, всё наоборот, попытка дальнейшего развала», — сказал Путин.

12 декабря президент России рассказал, что представители спецслужб США в 1990-е годы присутствовали даже на некоторых предприятиях российского ядерного комплекса, а также в правительстве.

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