Путин рассказал о работе спецслужб США в России в 1990-е

Представители спецслужб США в 1990-е годы присутствовали даже на некоторых предприятиях российского ядерного комплекса, заявил президент России Владимир Путин.

«Я этих решений тогда не принимал, я работал в Петербурге в качестве заместителя мэра и не занимался такой высокой политикой. Но да, конечно, они лезли везде, и, даже если не были кадровыми сотрудниками ЦРУ, наверняка отчитывались и в Госдеп, и в ЦРУ о результатах проделанной ими работы», — приводит РИА Новости слова Путина в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что на некоторых предприятиях ядерного комплекса находились американские специалисты, согласно подписанному межправсоглашению.

Ранее Владимир Путин заявил, что в середине 1990-х годов в российском правительстве работали сотрудники ЦРУ США.