Путин рассказал о сотрудниках ЦРУ в правительстве России в 90-е

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Президент России Владимир Путин заявил, что в середине 1990-х годов в российском правительстве работали сотрудники ЦРУ США.
Путин рассказал о сотрудниках ЦРУ в правительстве России в 90-е
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«В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства РФ сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США», — приводит РИА Новости слова Путина на заседании Совета по развитию гражданского общества .

По его словам, потом данных сотрудников привлекали к уголовной ответственности в США за участие в приватизации в России.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бёрнс рассказал, что «большую часть седины» получил во время работы послом в России (с 2005 по 2008 год), а остальная седина связана с «переговорами с иранцами» по ядерной сделке.

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