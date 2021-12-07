Директор ЦРУ рассказал, что стал седым во время работы в России и переговоров с Ираном

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Директор ЦРУ Уильям Бёрнс рассказал, что «большую часть седины» получил во время работы послом в России (с 2005 по 2008 год), а остальная седина связана с «переговорами с иранцами» по ядерной сделке. Об этом он сообщил на мероприятии WSJ CEO Council.
Директор ЦРУ рассказал, что стал седым во время работы в России и переговоров с Ираном
  • AP

«Остальная часть моей седины связана с переговорами с иранцами, особенно с секретными переговорами в 2013 году по поводу ядерного оружия», — сказал Бёрнс, слова которого приводит РИА Новости.

Бёрнс поступил на дипломатическую службу в 1982 году. Он работал главным помощником госсекретарей Уоррена Кристофера и Мадлен Олбрайт.

С 1998 по 2001 год он занимал пост посла США в Иордании, с 2001-го по 2005-й был помощником госсекретаря по ближневосточным делам, а с 2005-го по 2008-й занимал пост посла США в России.

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