Мосгорсуд рассмотрит ходатайство о продлении ареста Сафронова 27 декабря

В понедельник, 27 декабря, Мосгорсуд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, заявил адвокат Дмитрий Катчев.

«Заседание по продлению меры пресечения пройдёт 27 декабря в 10:30 в Мосгорсуде», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Сафронов был задержан в июле 2020 года по делу о госизмене.

По данным РИА Новости, в ноябре Федеральная служба безопасности (ФСБ) завершила расследование уголовного дела о государственной измене в отношении советника главы «Роскосмоса».

По словам правозащитника Ивана Павлова*, летом гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина допросили в качестве свидетеля по делу.

* Иван Павлов включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 08.11.2021.