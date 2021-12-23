Мосгорсуд рассмотрит ходатайство о продлении ареста Сафронова 27 декабря
- РИА Новости
«Заседание по продлению меры пресечения пройдёт 27 декабря в 10:30 в Мосгорсуде», — сказал он в комментарии РИА Новости.
Сафронов был задержан в июле 2020 года по делу о госизмене.
По данным РИА Новости, в ноябре Федеральная служба безопасности (ФСБ) завершила расследование уголовного дела о государственной измене в отношении советника главы «Роскосмоса».
По словам правозащитника Ивана Павлова*, летом гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина допросили в качестве свидетеля по делу.
* Иван Павлов включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 08.11.2021.