Адвокат Сафронова заявил о допросе летом Рогозина в качестве свидетеля по делу его клиента
- РИА Новости
«Рогозин летом 2021 года был допрошен в качестве свидетеля по делу», — сообщил в комментарии РИА Новости его адвокат Иван Павлов*.
Подробностей собеседник издания приводить не стал.
Ранее сообщалось, что Иван Сафронов полностью отрицает предъявленные ему обвинения в государственной измене.
* Иван Павлов включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 8.11.2021.