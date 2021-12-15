Адвокат Сафронова заявил о допросе летом Рогозина в качестве свидетеля по делу его клиента

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Гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина допросили летом в качестве свидетеля по делу его советника, бывшего корреспондента изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова, обвинённого в госизмене.
Адвокат Сафронова заявил о допросе летом Рогозина в качестве свидетеля по делу его клиента
  • РИА Новости

«Рогозин летом 2021 года был допрошен в качестве свидетеля по делу», — сообщил в комментарии РИА Новости его адвокат Иван Павлов*.

Подробностей собеседник издания приводить не стал.

Ранее сообщалось, что Иван Сафронов полностью отрицает предъявленные ему обвинения в государственной измене.

* Иван Павлов включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 8.11.2021.

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