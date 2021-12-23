Психолог Наумова назвала подходящий для знакомства с Дедом Морозом возраст ребёнка

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Детский и семейный психолог Наталья Наумова рассказала, как и когда маленького ребёнка можно знакомить с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Психолог Наумова назвала подходящий для знакомства с Дедом Морозом возраст ребёнка
  • Legion-Media

«Расскажите ребёнку, кто такой Дед Мороз и Снегурочка, покажите мультфильмы или кино с участием этих персонажей. Пусть малыш убедится, что это добрые волшебники, которые щедро одаривают подарками, и тогда он будет ждать их с нетерпением», — сказала специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Наумовой, к такому знакомству ребёнок социально адаптирован и готов к четырём годам.

Ранее ФАН сообщало, что «Почта Деда Мороза» открылась в 39 парках Москвы.

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