Невролог Будик объяснил причины возникновения головной боли на морозе

Невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал, что у некоторых людей может возникать головная боль при выходе из дома в морозную погоду. Обычно она связана с чувствительностью рецепторов кожи и не является опасным симптомом.

«Если человек выходит на улицу и чувствует головную боль при резком изменении температуры воздуха, это не является грозной патологией. Это реакция организма на температурные показатели. По всей коже головы располагаются рецепторы, при повышенной чувствительности они могут избыточно раздражаться на холоде, поэтому может возникнуть головная боль. Чтобы не допустить этого, важно надевать шапку», — посоветовал невролог в эфире радио Sputnik.

Кроме того Будик добавил, что есть люди, которые сталкиваются с головной болью при употреблении холодных продуктов.

«Чувствительные окончания в ротовой полости так сильно раздражаются, что начинается головная боль. Это особенный симптом», — объяснил он.

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