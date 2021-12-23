Генпрокуратура России выявила свыше 2 тысяч нарушений в ходе проверок шахт

В рамках проводимых проверок шахт в регионах России генпрокуратура выявила свыше 2,1 тыс. нарушений, заявил замгенпрокурора Дмитрий Демешин.

«Вскрыто уже более 2,1 тыс. нарушений. Наш конечный критерий — это безопасность людей. Эти нарушения, которые мы вскрыли, показывают главное — что неэффективно работает действующая система контроля», — цитирует Демешина ТАСС.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов ранее заявил, что сотрудники ведомства проведут проверки угледобывающих шахт в десяти российских регионах.

В ноябре прокуратура нашла нарушения в сфере безопасности в 25 шахтах в Кузбассе.