Между инспекторами и владельцами шахт Кузбасса выявили коррупционные связи

После аварии на шахте «Листвяжной» прокуратура выявила коррупционные связи между работниками Ростехнадзора, Государственной трудовой инспекции и владельцами шахт в Кузбассе, сообщил замгенпрокурора России Дмитрий Демешин.

«У нас ряд инспекторов и начальников органов контроля вошли в неформальные коррупционные отношения с владельцами шахт и разрезов, им предоставлялись машины с водителями, которые приобретались владельцами шахт. Родственников на высокооплачиваемые работы устраивали, в частности районная государственная инспекция труда», — цитирует его ТАСС.

Так, например, одна из начальниц устроила своего родного брата на предприятие, где он получал «большую зарплату», а в ходе проверки государственная инспекция труда не вскрывала нарушений.

«А вот когда прокуроры после трагедии, которая произошла на «Листвяжной», (провели проверку. — RT) они вскрыли массу нарушений, в том числе и критического характера, которые могли повлечь за собой жертвы», — сказал Демешин.

Он пояснил, что нарушения были выявлены на угольном предприятии недалеко от шахты «Листвяжная» на соседней территории.

ЧП на шахте произошло 25 ноября, в результате инцидента погиб 51 человек, пострадали 106.

15 декабря суд в Кемерове заключил под стражу до 25 января генерального директора компании «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева по делу о ЧП на шахте.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по угольной отрасли раскритиковал совет директоров «СДС-Уголь» за несоблюдение условий безопасности на принадлежащей компании шахте «Листвяжная» в Кузбассе.