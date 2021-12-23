Опрос: 56% россиян посетят новогодние корпоративы

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Каждый второй россиянин намерен посетить новогодний корпоратив — это следует из опроса, проведённого онлайн-платформами Lamoda и hh.ru.
Опрос: 56% россиян посетят новогодние корпоративы
  • Pixabay

Как пишет газета «Известия», у каждого второго респондента вечеринка пройдёт в офлайн-формате, ещё 23% проведут онлайн-встречи. 22% опрошенных россиян не планируют посещать какие-либо мероприятия.

В исследовании также отмечается, что 41% россиян посещают новогодние корпоративы время от времени, ещё 39% всегда приходят на встречи с коллегами.

Каждый второй респондент считает, что корпоратив — отличная возможность пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, а 9% признались, что любят поесть за счёт компании.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.

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