Опрос: 56% россиян посетят новогодние корпоративы

Каждый второй россиянин намерен посетить новогодний корпоратив — это следует из опроса, проведённого онлайн-платформами Lamoda и hh.ru.

Как пишет газета «Известия», у каждого второго респондента вечеринка пройдёт в офлайн-формате, ещё 23% проведут онлайн-встречи. 22% опрошенных россиян не планируют посещать какие-либо мероприятия.

В исследовании также отмечается, что 41% россиян посещают новогодние корпоративы время от времени, ещё 39% всегда приходят на встречи с коллегами.

Каждый второй респондент считает, что корпоратив — отличная возможность пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, а 9% признались, что любят поесть за счёт компании.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.