В Крыму и Краснодарском крае пройдут масштабные учения десантников

В Крыму и Краснодарском крае пройдут масштабные учения десантников, они стартуют 23 декабря на военном полигоне Опук. В рамках мероприятий будут отработаны боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты.

РИА Новости

Также военные отработают разминирование участка местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов, пишет ТАСС. «Военнослужащие выполнят огневые задачи и поразят мишени на различных дальностях», — сказали в Минобороны. На полигоне Раевский под Новороссийском учения начнутся 24 декабря, там десантники отработают приёмы ведения боевых действий на коротких дистанциях. 17 декабря на межвидовом полигоне Опук в Крыму прошли учения, в которых приняли участие экипаж большого десантного корабля «Новочеркасск» и десантно-штурмовые подразделения.