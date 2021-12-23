В Крыму и Краснодарском крае пройдут масштабные учения десантников
- РИА Новости
Также военные отработают разминирование участка местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов, пишет ТАСС.
«Военнослужащие выполнят огневые задачи и поразят мишени на различных дальностях», — сказали в Минобороны.
На полигоне Раевский под Новороссийском учения начнутся 24 декабря, там десантники отработают приёмы ведения боевых действий на коротких дистанциях.
17 декабря на межвидовом полигоне Опук в Крыму прошли учения, в которых приняли участие экипаж большого десантного корабля «Новочеркасск» и десантно-штурмовые подразделения.