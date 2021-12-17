На Черноморском флоте прошли учения по высадке морского десанта на побережье
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Военнослужащие отработали высадку морского десанта на побережье. Также выполнен комплекс задач по погрузке боевой техники и личного состава в твиндек корабля.
«В ходе проводимого совместного учения подразделения совершили переход морем и высадились на необорудованный участок побережья», — отметили в пресс-службе.
Также «Новочеркасск» выполнил задачи по организации противовоздушной обороны.
Ранее ФАН сообщало, что на полигоне «Прудбой» в Волгоградской области прошли учебные стрельбы с участием танковых и мотострелковых подразделений Южного военного округа.