В ПФР рассказали об условиях назначения пенсии в 2022 году

В 2022 году право на страховую пенсию будет у женщин в возрасте 56,5 года и мужчин в возрасте 61,5 года, заявила заместитель управляющего Отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова.

РИА Новости

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Об этом сообщает агентство «Прайм». Отмечается, что для получения пенсии по старости необходимо достижение пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и определённой величины индивидуального пенсионного коэффициента. В случае нехватки коэффициентов и стажа, назначение пенсии сдвинется на срок, когда необходимые показатели будут заработаны. Если по истечению пяти лет достичь показателей не удаётся, то человеку назначают социальную пенсию. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий до 2024 года.