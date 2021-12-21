Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2024 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий до 2024 года.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года.

Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.

15 декабря Совет Федерации одобрил соответствующий закон.

В конце ноября стало известно, что более 1,1 млрд рублей выделят на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам.

Отмечается, что выделенные средства распределят между 15 российскими регионами, в которых увеличилось число получателей социальных доплат.

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала в беседе с URA.RU о выплатах россиянам к Новому году.