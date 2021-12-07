В Госдуме поддержали планы компенсировать высокую инфляцию пенсионерам

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала заявление главы Минтруда Антона Котякова о том, что министерство подготовило предложения по дополнительной компенсации высокой инфляции пенсионерам.

По словам Бессараб, правительство будет выполнять все поручения президента, которые «касаются повышения реальных доходов нашего старшего поколения».

«В 2021 году, как мы помним, была произведена единовременная выплата пенсионерам с целью нивелирования того уровня инфляции, который был показан по результатам полугодия 2021 года, и мы видим, что реальный уровень инфляции превышал ожидаемый», — заявила депутат.

Она отметила, что «будут разработаны соответствующие меры поддержки со стороны правительства по поручению президента с тем, чтобы понять реальные доходы этой части населения».

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство подготовило предложения по дополнительной компенсации высокой инфляции пенсионерам.