В Госдуме поддержали планы компенсировать высокую инфляцию пенсионерам
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- РИА Новости
По словам Бессараб, правительство будет выполнять все поручения президента, которые «касаются повышения реальных доходов нашего старшего поколения».
«В 2021 году, как мы помним, была произведена единовременная выплата пенсионерам с целью нивелирования того уровня инфляции, который был показан по результатам полугодия 2021 года, и мы видим, что реальный уровень инфляции превышал ожидаемый», — заявила депутат.
Она отметила, что «будут разработаны соответствующие меры поддержки со стороны правительства по поручению президента с тем, чтобы понять реальные доходы этой части населения».
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство подготовило предложения по дополнительной компенсации высокой инфляции пенсионерам.