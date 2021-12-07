В Госдуме поддержали планы компенсировать высокую инфляцию пенсионерам

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Ангелина Шурпина
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала заявление главы Минтруда Антона Котякова о том, что министерство подготовило предложения по дополнительной компенсации высокой инфляции пенсионерам.
В Госдуме поддержали планы компенсировать высокую инфляцию пенсионерам
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

По словам Бессараб, правительство будет выполнять все поручения президента, которые «касаются повышения реальных доходов нашего старшего поколения».

«В 2021 году, как мы помним, была произведена единовременная выплата пенсионерам с целью нивелирования того уровня инфляции, который был показан по результатам полугодия 2021 года, и мы видим, что реальный уровень инфляции превышал ожидаемый», — заявила депутат.

Она отметила, что «будут разработаны соответствующие меры поддержки со стороны правительства по поручению президента с тем, чтобы понять реальные доходы этой части населения».

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство подготовило предложения по дополнительной компенсации высокой инфляции пенсионерам.

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