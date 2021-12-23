Поиски попавшего под лавину в Южной Осетии военного приостановлены

Поиски пятого российского военного, который попал под лавину в Южной Осетии, остановлены до утра, сообщил замглавы МЧС региона Ацамаз Бестауты.

«Ночью работы приостановлены и возобновятся на рассвете», — цитирует РИА Новости Бестауты.

По его словам, на месте остаётся дежурная группа, которая продолжает работу.

Ранее сообщалось, что при сходе лавины в Южной Осетии пострадали пять российских военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), охраняющих Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали.

Из-под снега извлекли четырёх человек, из которых двое погибли, двое госпитализированы.