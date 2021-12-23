Поиски попавшего под лавину в Южной Осетии военного приостановлены
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«Ночью работы приостановлены и возобновятся на рассвете», — цитирует РИА Новости Бестауты.
По его словам, на месте остаётся дежурная группа, которая продолжает работу.
Ранее сообщалось, что при сходе лавины в Южной Осетии пострадали пять российских военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), охраняющих Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали.
Из-под снега извлекли четырёх человек, из которых двое погибли, двое госпитализированы.