Скворцова: препарат «МИР 19» снижает вирусную нагрузку после первого применения

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Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что препарат для лечения коронавирусной инфекции «МИР 19», зарегистрированный ранее Минздравом России, ведёт к снижению вирусной нагрузки уже после первой ингаляции.
Скворцова: препарат «МИР 19» снижает вирусную нагрузку после первого применения
  • РИА Новости

«При исследованиях этого препарата в том случае, если больной находится в тяжёлой вирусной интоксикации, с (нездоровым) цветом лица, вегетативными симптомами, то есть это действительно токсические проявления, после первой же ингаляции меняется состояние пациента, то есть мы видим клинические признаки снижения вирусной нагрузки», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что препарат предназначен пока для использования только в стационарах, но планируется провести исследование, чтобы он стал доступен и в аптеках для лечения амбулаторных пациентов.

22 декабря стало известно, что Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат от коронавирусной инфекции «МИР 19». Он был разработан по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии». 

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