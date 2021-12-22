Скворцова: препарат «МИР 19» снижает вирусную нагрузку после первого применения

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что препарат для лечения коронавирусной инфекции «МИР 19», зарегистрированный ранее Минздравом России, ведёт к снижению вирусной нагрузки уже после первой ингаляции.

«При исследованиях этого препарата в том случае, если больной находится в тяжёлой вирусной интоксикации, с (нездоровым) цветом лица, вегетативными симптомами, то есть это действительно токсические проявления, после первой же ингаляции меняется состояние пациента, то есть мы видим клинические признаки снижения вирусной нагрузки», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что препарат предназначен пока для использования только в стационарах, но планируется провести исследование, чтобы он стал доступен и в аптеках для лечения амбулаторных пациентов.

22 декабря стало известно, что Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат от коронавирусной инфекции «МИР 19». Он был разработан по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии».