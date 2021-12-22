Терапевт Хухрев дал советы по мерам безопасности в морозную погоду

Врач-терапевт Алексей Хухрев дал советы по мерам безопасности в морозную погоду.

«Есть же старинная русская поговорка: держи ноги в тепле. У нас есть сейчас мода ходить в низеньких носочках в любую погоду. Я даже вчера видел таких людей. И это, конечно, может довести до проблем», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, ещё одна частая ошибка — не брать дополнительную тёплую одежду при поездках на автомобиле.

«Если сломается машина на трассе и придётся ждать, пока кто-нибудь подберёт, обморожение происходит очень быстро», — пояснил врач.

Чтобы сохранить здоровье во время морозов, Хухрев рекомендует тепло одеваться и пить достаточное количество воды.

«От мороза капилляры сокращаются, а если есть недостаток жидкости, человек гораздо быстрее может охладиться», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в новогоднюю ночь температура воздуха в Челябинске может опуститься до -31 °С.