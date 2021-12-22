В музее «Херсонес Таврический» рассказали о графике работы в новогодние праздники
- Legion-Media
«31 декабря 2021 года музей-заповедник работает с 09:00 до 15:00», — приводит «Новый Севастополь» сообщение администрации музея.
1 января экспозиционные и выставочные залы будут закрыты.
2 января «Херсонес Таврический» будет открыт для посещения с 09:00 до 18:00.
Ранее ОТР сообщало, что в рамках XIV Международного Рождественского фестиваля искусств в Новосибирске откроется выставка алтайского художника Василия Куксы.