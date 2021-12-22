Психфак МГУ заявил об отсутствии успехов в обучении у девятилетней студентки Тепляковой
- РИА Новости
«К сожалению, за весь период обучения ни один из преподавателей Московского университета, работавших с курсом и группой Алисы, так и не сообщил о каких-либо особых успехах при освоении девятилетней студенткой дисциплин из учебного плана. Об «успехах» Алисы в обучении преподаватели чаще с удивлением узнавали из СМИ», — цитирует заявление пресс-службы ТАСС.
Также представители факультета добавили, что во время поступления в МГУ девочка не смогла выдержать конкурсной процедуры, на психфаке также неоднократно говорили о неготовности Тепляковой к обучению профессии психолога, однако родители Алисы настояли, чтобы она училась на контрактной основе.
В пресс-службе добавили, что отец девочки старался «самостоятельно организовывать образовательный процесс».
21 декабря появилась информация, что отец девятилетней Алисы Тепляковой напал на заведующего кафедрой.
Позднее отец и мать Тепляковой рассказали RT о произошедшем в здании факультета психологии.
По последней информации, родители Алисы Тепляковой намерены подать в суд на психфак МГУ.