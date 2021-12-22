Психфак МГУ заявил об отсутствии успехов в обучении у девятилетней студентки Тепляковой

В пресс-службе факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова заявили, что девятилетняя студентка Алиса Теплякова не проявила особых успехов во время обучения.

«К сожалению, за весь период обучения ни один из преподавателей Московского университета, работавших с курсом и группой Алисы, так и не сообщил о каких-либо особых успехах при освоении девятилетней студенткой дисциплин из учебного плана. Об «успехах» Алисы в обучении преподаватели чаще с удивлением узнавали из СМИ», — цитирует заявление пресс-службы ТАСС.

Также представители факультета добавили, что во время поступления в МГУ девочка не смогла выдержать конкурсной процедуры, на психфаке также неоднократно говорили о неготовности Тепляковой к обучению профессии психолога, однако родители Алисы настояли, чтобы она училась на контрактной основе.

В пресс-службе добавили, что отец девочки старался «самостоятельно организовывать образовательный процесс».

21 декабря появилась информация, что отец девятилетней Алисы Тепляковой напал на заведующего кафедрой.

Позднее отец и мать Тепляковой рассказали RT о произошедшем в здании факультета психологии.

По последней информации, родители Алисы Тепляковой намерены подать в суд на психфак МГУ.