Психфак МГУ заявил об отсутствии успехов в обучении у девятилетней студентки Тепляковой

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В пресс-службе факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова заявили, что девятилетняя студентка Алиса Теплякова не проявила особых успехов во время обучения.
Психфак МГУ заявил об отсутствии успехов в обучении у девятилетней студентки Тепляковой
  • РИА Новости

«К сожалению, за весь период обучения ни один из преподавателей Московского университета, работавших с курсом и группой Алисы, так и не сообщил о каких-либо особых успехах при освоении девятилетней студенткой дисциплин из учебного плана. Об «успехах» Алисы в обучении преподаватели чаще с удивлением узнавали из СМИ», — цитирует заявление пресс-службы ТАСС.

Также представители факультета добавили, что во время поступления в МГУ девочка не смогла выдержать конкурсной процедуры, на психфаке также неоднократно говорили о неготовности Тепляковой к обучению профессии психолога, однако родители Алисы настояли, чтобы она училась на контрактной основе.

В пресс-службе добавили, что отец девочки старался «самостоятельно организовывать образовательный процесс».

21 декабря появилась информация, что отец девятилетней Алисы Тепляковой напал на заведующего кафедрой

Позднее отец и мать Тепляковой рассказали RT о произошедшем в здании факультета психологии.

По последней информации, родители Алисы Тепляковой намерены подать в суд на психфак МГУ.

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