Родители девятилетней студентки МГУ Тепляковой рассказали о произошедшем в здании психфака

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Родители девятилетней Алисы Тепляковой, студентки факультете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, рассказали RT о произошедшем в здании факультета психологии.
Родители девятилетней студентки МГУ Тепляковой рассказали о произошедшем в здании психфака
  • © РИА Новости / Евгений Филиппов

По словам отца девочки Евгения, острая ситуация возникла из-за того, что его дочери дали слишком мало времени на подготовку к ответу на экзамене, а потом удерживали дольше положенного срока.

«Ей запретили сдавать устно, запретили выбирать вопросы. Ей сказали, что если ты не напишешь письменно вопрос №1, тебе не засчитают вопрос №2», — сказал он.

Отец девочки добавил, что ей «на подготовку дали 20 минут».

«Девятилетнему ребёнку с ограничениями скорости и мелкой моторики», — отметил он.

Мужчина подчеркнул, что попытался забрать ребёнка, который не выходил с экзамена слишком долго, а потом сам вызвал полицию. Он также отметил, что охрана игнорировала его требования отвести к дочери.

Вместе с этим мама девочки Наталья добавила, что её дочь знала все вопросы и была готова ответить, но её «завалили».

Ранее пресс-службе факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова заявила, что отец девятилетней Алисы Тепляковой напал на заведующего кафедрой. Причиной конфликта, по заявлениям пресс-службы, стала неудачная сдача предмета девочкой.

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