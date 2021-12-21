Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой напал на заведующего кафедрой

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Отец девятилетней Алисы Тепляковой, студентки факультете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, напал на заведующего кафедрой. Об этом сообщили в пресс-службе факультета.
Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой напал на заведующего кафедрой
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу, сегодня у Тепляковой проходил экзамен, отец ожидал её на посту охраны.

«В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать... После этого нам пришлось вызвать полицию», — говорится в сообщении факультета.

Отмечается, что отца Тепляковой пришлось закрыть в аудитории, чтобы он не смог никому нанести физического вреда.

Уточняется, что Алиса не сдала предмет и, расстроившись из-за неправильного ответа, выбежала из аудитории прежде, чем узнала результат.

Ранее отец девятилетней Алисы Тепляковой, поступившей на факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, рассказал о сложностях, с которыми студентка столкнулась при общении с некоторыми преподавателями и сотрудниками университета.

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