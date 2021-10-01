Отец поступившей в МГУ девочки Алисы Тепляковой рассказал о сложностях дочери в вузе

Короткая ссылка
Отец поступившей на факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова девятилетней девочки Алисы Тепляковой рассказал о сложностях, с которыми столкнулась студентка в общении с некоторыми преподавателями и сотрудниками университета.
Отец поступившей в МГУ девочки Алисы Тепляковой рассказал о сложностях дочери в вузе
  • © Кадр НТВ

В беседе с Lenta.ru Евгений Тепляков заявил, что дочери якобы угрожали отчислением за непосещаемость и отказывались содействовать в досрочном окончании вуза. 

«К сожалению, очень многие преподаватели на текущий момент высказали такую позицию, что никакого вам не будет индивидуального подхода, ничего не будет. Вот есть лекции, а дальше нету времени, денег и вообще нафиг вы нам тут нужны», — рассказывает собеседник издания.

Он не стал раскрывать имён, однако подчеркнул, что это было позицией внушительного количества сотрудников МГУ.

«Она звучит так: мы ничего вам не будем давать, вы не можете уйти вперед, мы вам не позволим, мы вам не дадим контактов ничьих, мы не будем отвечать на ваши вопросы. Вы будете сидеть вот тут, и мы будем вас оценивать. У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость», — добавил Тепляков.

Отец девочки напомнил, что семья неоднократно заявляла о необходимости убрать «формальные моменты» из образовательной программы Алисы, так как родители не смогут обеспечить 100%-ю посещаемость дочерью всех занятий.

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова, успешно сдавшая ЕГЭ в восемь лет, в сентябре получила студенческий билет психологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить