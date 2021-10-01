Отец поступившей в МГУ девочки Алисы Тепляковой рассказал о сложностях дочери в вузе

Отец поступившей на факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова девятилетней девочки Алисы Тепляковой рассказал о сложностях, с которыми столкнулась студентка в общении с некоторыми преподавателями и сотрудниками университета.

В беседе с Lenta.ru Евгений Тепляков заявил, что дочери якобы угрожали отчислением за непосещаемость и отказывались содействовать в досрочном окончании вуза.

«К сожалению, очень многие преподаватели на текущий момент высказали такую позицию, что никакого вам не будет индивидуального подхода, ничего не будет. Вот есть лекции, а дальше нету времени, денег и вообще нафиг вы нам тут нужны», — рассказывает собеседник издания.

Он не стал раскрывать имён, однако подчеркнул, что это было позицией внушительного количества сотрудников МГУ.

«Она звучит так: мы ничего вам не будем давать, вы не можете уйти вперед, мы вам не позволим, мы вам не дадим контактов ничьих, мы не будем отвечать на ваши вопросы. Вы будете сидеть вот тут, и мы будем вас оценивать. У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость», — добавил Тепляков.

Отец девочки напомнил, что семья неоднократно заявляла о необходимости убрать «формальные моменты» из образовательной программы Алисы, так как родители не смогут обеспечить 100%-ю посещаемость дочерью всех занятий.

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова, успешно сдавшая ЕГЭ в восемь лет, в сентябре получила студенческий билет психологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ).