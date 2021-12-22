Психотерапевт Смирнова рассказала о последствиях бесцельного использования гаджетов

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Бесцельное использование гаджетов может привести к одиночеству, которое будет трудно преодолеть. Об этом предупредила психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online Алина Смирнова.
Психотерапевт Смирнова рассказала о последствиях бесцельного использования гаджетов
  • РИА Новости

«Если бездумно листать ленту, не пытаясь найти там ничего конкретного, заменять общение просмотром картинок или заглушать яркими пятнами видеороликов внутреннюю пустоту, тогда из замкнутого круга одиночества будет выходить очень непросто», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Смирнова посоветовала использовать гаджеты только по назначению.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории «СМ-Клиника» Иляна Киселёва в беседе с «Известиями»рассказала, как уберечь зрение при долгой работе за компьютером.

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