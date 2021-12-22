Академик РАН Гинцбург высказался о перспективах разработки детской вакцины от COVID-19

Академик РАН Александр Гинцбург, директор центра имени Н.Ф. Гамалеи, высказался о перспективах разработки детской вакцины от коронавируса.

В беседе с Тульской службой новостей он отметил, что в настоящее время идут клинические исследования вакцины для детей 6—12 лет. Они должны завершиться в течение трёх месяцев, после чего препарату необходимо пройти регистрацию.

«Думаю, меньше чем через полгода вакцина для детей от шести до 12 лет попадёт в оборот. Что касается детей до шести лет, для них тоже будет своя вакцина против COVID-19», — заявил Гинцбург.

По его словам, это может быть вакцина в виде спрея.

«К этому времени мы закончим интраназальную вакцину для взрослых, и уже будет большая определённость, как мерить иммунный ответ. Это нам поможет разработать и предложить детальный план исследования для наиболее младшей группы детишек», — уточнил вирусолог.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU назвал примерные сроки выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией.