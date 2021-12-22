Вирусолог Альтштейн высказался о возможном будущем COVID-19

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о возможном будущем COVID-19.

«Производство вакцин налажено в больших масштабах. Поэтому можно думать, что человечество в 2022 году встретит угрозу этой пандемии во всеоружии, и если мы проведём полную вакцинацию человечества, то сможем эту пандемию победить», — заявил он в беседе с Life.ru.

По мнению Альтштейна, коронавирус останется, но в основном будет проявляться лёгкими простудами.

«Сказать с полной уверенностью, что мы этого достигнем, конечно, трудно, но в принципе мы можем достигнуть, если наши усилия будут в правильном направлении, а самое главное, если они будут поддержаны людьми», — отметил эксперт.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU назвал примерные сроки выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией.