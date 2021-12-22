Пульмонолог Пурясев прокомментировал ситуацию с пандемией

Пульмонолог Сергей Пурясев прокомментировал ситуацию с пандемией.

В беседе с Life.ru он отметил, что решить проблему с распространением коронавируса можно путём, который прошли, например, в Японии и Китае, то есть с помощью вакцинации.

«Да, придётся каждые полгода ревакцинироваться. Мы всё время каждые полгода ревакцинировались от гриппа, так и будем теперь ревакцинироваться от ковида», — добавил Пурясев.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU назвал примерные сроки выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией.