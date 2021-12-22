В Омской области рассказали о ситуации с койками для пациентов с COVID-19

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В Омской области прокомментировали ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом.
В Омской области рассказали о ситуации с койками для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Ряд стационаров, перепрофилированных под COVID-19, возвращается к стандартному режиму работы. Соответствующий документ подписал глава ведомства Александр Мураховский.

В частности, в период с 22 декабря по 3 января 325 коек в больницах переведут из ковидного фонда в обычный. В частности, речь идёт о родильном доме №5 и Областной клинической больнице.

Ранее Newinform сообщал, что за последние сутки в России выявили 25 264 случая коронавируса.

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