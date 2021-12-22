В Подмосковье построен первый центр производства крупноразмерных беспилотников

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В подмосковной Дубне построили первый в России центр производства крупноразмерных беспилотников самолётного и вертолётного типа, сообщили в компании «Кронштадт».
В Подмосковье построен первый центр производства крупноразмерных беспилотников
  • © kronshtadt.ru

«Завершены строительно-монтажные работы в производственном корпусе первого в России специализированного серийного завода крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. Строительство шло с апреля по декабрь 2021 года — это первый авиационный завод, построенный в постсоветской России», — заявила компания.

Центр представляет собой единую промышленную площадку общей площадью более 50 га, на ней расположены основные производственные цеха.

Сборка первых комплексов начнётся в декабре, подчеркнули в компании.

Ранее в России прошли первые испытания беспилотного ударного вертолёта «Термит» с пусками с его борта корректируемых авиационных ракет с дальностью действия 6 км.

Также гендиректор «Кронштадта» Сергей Богатиков рассказал о создании системы управления разнородными беспилотными летательными аппаратами.

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