В Подмосковье построен первый центр производства крупноразмерных беспилотников
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«Завершены строительно-монтажные работы в производственном корпусе первого в России специализированного серийного завода крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. Строительство шло с апреля по декабрь 2021 года — это первый авиационный завод, построенный в постсоветской России», — заявила компания.
Центр представляет собой единую промышленную площадку общей площадью более 50 га, на ней расположены основные производственные цеха.
Сборка первых комплексов начнётся в декабре, подчеркнули в компании.
Ранее в России прошли первые испытания беспилотного ударного вертолёта «Термит» с пусками с его борта корректируемых авиационных ракет с дальностью действия 6 км.
Также гендиректор «Кронштадта» Сергей Богатиков рассказал о создании системы управления разнородными беспилотными летательными аппаратами.