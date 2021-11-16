В России на испытаниях впервые применили авиаракеты с вертолётного дрона

В России прошли первые испытания беспилотного ударного вертолёта «Термит» с пусками с его борта корректируемых авиационных ракет с дальностью действия в 6 км. Об этом сообщил гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.

«Предложенные концерном авиационные ракеты С-8Л действительно войдут в комплекс вооружения этого вертолёта», — цитирует РИА Новости Богатикова. Он уочнил, что первые испытания с применением этих боеприпасов уже были проведены в рамках инициативных работ. В России завершаются опытно-конструкторские работы по первому отечественному разведывательно-ударному БПЛА вертолётного типа «Термит». Дрон оснащён обзорно-прицельной станцией, системой управления вооружением, ракетами с лазерной головкой самонаведения калибра 80 мм. Подробнее — в материале RT.