В России на испытаниях впервые применили авиаракеты с вертолётного дрона

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В России прошли первые испытания беспилотного ударного вертолёта «Термит» с пусками с его борта корректируемых авиационных ракет с дальностью действия в 6 км. Об этом сообщил гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.

«Предложенные концерном авиационные ракеты С-8Л действительно войдут в комплекс вооружения этого вертолёта», — цитирует РИА Новости Богатикова.

Он уочнил, что первые испытания с применением этих боеприпасов уже были проведены в рамках инициативных работ.

В России завершаются опытно-конструкторские работы по первому отечественному разведывательно-ударному БПЛА вертолётного типа «Термит».

Дрон оснащён обзорно-прицельной станцией, системой управления вооружением, ракетами с лазерной головкой самонаведения калибра 80 мм.

Подробнее — в материале RT.

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