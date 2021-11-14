Российская компания рассказала о создании системы управления разнородными дронами
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«На этой выставке мы представляем новую концепцию организации и управления разнородными беспилотными летательными аппаратами, а также будет ещё ряд новинок, с которыми смогут ознакомиться гости выставки», — сказал он на международном авиасалоне Dubai Airshow.
Ранее сообщалось, что в Дубае начинает работу 17-я международная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow 2021. Российские производители продемонстрируют на ней целый ряд перспективных образцов авиационной техники.
Так, например, компания «Кронштадт» познакомит посетителей с ударным БПЛА «Орион» и системой управления роем военных беспилотников.