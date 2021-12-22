Сотруднику МГУ понадобилась медпомощь после инцидента с отцом девятилетней Тепляковой

Одному из сотрудников факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова понадобилась медицинская помощь после инцидента с отцом девятилетней студентки вуза Алисы Тепляковой.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе факультета.

«Преподавателей, которые провели экзамен с Алисой, в целях их безопасности пришлось эвакуировать через запасной выход. Одному из сотрудников факультета понадобилась медицинская помощь», — отметили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе факультета психологии МГУ сообщили об агрессивном поведении отца Алисы Тепляковой.

Позднее отец и мать девочки рассказали RT о произошедшем на факультете психологии МГУ.