Сотруднику МГУ понадобилась медпомощь после инцидента с отцом девятилетней Тепляковой

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Одному из сотрудников факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова понадобилась медицинская помощь после инцидента с отцом девятилетней студентки вуза Алисы Тепляковой.
Сотруднику МГУ понадобилась медпомощь после инцидента с отцом девятилетней Тепляковой
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе факультета.

«Преподавателей, которые провели экзамен с Алисой, в целях их безопасности пришлось эвакуировать через запасной выход. Одному из сотрудников факультета понадобилась медицинская помощь», — отметили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе факультета психологии МГУ сообщили об агрессивном поведении отца Алисы Тепляковой.

Позднее отец и мать девочки рассказали RT о произошедшем на факультете психологии МГУ.

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