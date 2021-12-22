Госдума приняла закон о создании единой системы биометрических данных

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании единой государственной системы биометрических данных, где граждане смогут самостоятельно размещать свои образцы без посещения государственных органов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Также в документе, в частности, прописано, что госорганы, использующие для идентификации и аутентификации посредством биометрии иные государственные информационные системы, должны будут проходить специальную аккредитацию.

В сентябре глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков предложил сделать обязательной процедуру сбора биометрических данных при открытии банковских счетов иностранными гражданами.