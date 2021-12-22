Против мэра Краснодара Алексеенко возбуждено дело о получении крупной взятки

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В отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, сообщает СК.
Против мэра Краснодара Алексеенко возбуждено дело о получении крупной взятки
  • © Администрация муниципального образования город Краснодар

По версии следствия, занимая должность первого замглавы Краснодарского края, чиновник через посредника в 2018 году получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью порядка 1,6 млн рублей за выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на имеющиеся недостатки.

Ранее СМИ сообщали, что обыски прошли дома и в кабинете нового мэра Краснодара Андрея Алексеенко.

В октябре стало известно, что бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк арестован на два месяца по делу о получении взяток в особо крупном размере

По данным следствия, с 2019 по 2021 год чиновник регулярно получал взятки от руководства МУПВ «Некрополь» и через посредников за покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему было передано более 19,5 млн рублей.

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