Против мэра Краснодара Алексеенко возбуждено дело о получении крупной взятки
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По версии следствия, занимая должность первого замглавы Краснодарского края, чиновник через посредника в 2018 году получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью порядка 1,6 млн рублей за выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на имеющиеся недостатки.
Ранее СМИ сообщали, что обыски прошли дома и в кабинете нового мэра Краснодара Андрея Алексеенко.
В октябре стало известно, что бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк арестован на два месяца по делу о получении взяток в особо крупном размере.
По данным следствия, с 2019 по 2021 год чиновник регулярно получал взятки от руководства МУПВ «Некрополь» и через посредников за покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему было передано более 19,5 млн рублей.