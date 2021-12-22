Генпрокуратура внесла представление главе Ростехнадзора в Сибири после ЧП на «Листвяжной»

Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин внёс представление главе Сибирского управления Ростехнадзора, а также объявил предостережения руководителям трудовой инспекции и регионального главка МЧС в Кузбассе после проверок, которые прошли после аварии на шахте «Листвяжная».

«Проведённые проверки вскрыли системные нарушения, в том числе коррупционные, допускаемые органами контроля и надзора... Дмитрий Демешин внёс представление руководителю Сибирского управления Ростехнадзора Александру Мироненко, прокурор региона объявил предостережения руководителю Государственной инспекции труда в Кемеровской области — Кузбассе Анатолию Кареву и начальнику ГУ МЧС России по Кемеровской области Алексею Шульгину», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

ЧП на шахте произошло 25 ноября, в результате инцидента погиб 51 человек, пострадали 106.

15 декабря суд в Кемерове заключил под стражу до 25 января генерального директора компании «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева по делу о ЧП на шахте.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по угольной отрасли раскритиковал совет директоров «СДС-Уголь» из-за несоблюдения условий безопасности на принадлежащей компании шахте «Листвяжная» в Кузбассе.