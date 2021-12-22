Генпрокуратура внесла представление главе Ростехнадзора в Сибири после ЧП на «Листвяжной»

Короткая ссылка
Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин внёс представление главе Сибирского управления Ростехнадзора, а также объявил предостережения руководителям трудовой инспекции и регионального главка МЧС в Кузбассе после проверок, которые прошли после аварии на шахте «Листвяжная».
Генпрокуратура внесла представление главе Ростехнадзора в Сибири после ЧП на «Листвяжной»
  • РИА Новости

«Проведённые проверки вскрыли системные нарушения, в том числе коррупционные, допускаемые органами контроля и надзора... Дмитрий Демешин внёс представление руководителю Сибирского управления Ростехнадзора Александру Мироненко, прокурор региона объявил предостережения руководителю Государственной инспекции труда в Кемеровской области — Кузбассе Анатолию Кареву и начальнику ГУ МЧС России по Кемеровской области Алексею Шульгину», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

ЧП на шахте произошло 25 ноября, в результате инцидента погиб 51 человек, пострадали 106.

15 декабря суд в Кемерове заключил под стражу до 25 января генерального директора компании «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева по делу о ЧП на шахте.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по угольной отрасли раскритиковал совет директоров «СДС-Уголь» из-за несоблюдения условий безопасности на принадлежащей компании шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить