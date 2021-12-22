В России за сутки провели 415 тысяч тестов на выявление коронавируса

В России за сутки проведено 415 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«За последние сутки проведено 415 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22 декабря остаются 1 494 115 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram.

Отмечается, что всего в России проведено более 236,3 млн тестов на коронавирус.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые россияне, у которых выявили штамм «омикрон» коронавируса, уже выписаны из стационаров.