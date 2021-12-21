Попова: первые инфицированные штаммом «омикрон» россияне уже выписаны из стационаров

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые россияне, у которых выявили штамм «омикрон» коронавируса, уже выписаны из стационаров.

Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

«На сегодняшний день они уже выздоравливают, выписываются из стационара — так же, как и те, кто благополучно прошёл 14-дневный карантин, находясь в обсерваторе», — заявила Попова.

Она уточнила, что выписанные из карантина имели отрицательные тесты на все варианты вируса и у них не фиксировали ухудшения самочувствия.

Ранее Попова проинформировала, что к настоящему моменту в России зафиксирован 41 случай инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU также назвал примерные сроки выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией.